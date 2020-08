Lione, Aouar dribbla il mercato: “Non me ne sono ancora andato” (Di venerdì 28 agosto 2020) Houssem Aouar, in un’intervista all’Equipe, ha “dribblato” le domande sul mercato e sul suo possibile futuro lontano dal Lione: “Non riesco a dire addio ai tifosi? Non me ne sono ancora andato. Non mi pongo questo tipo di domande”. Aouar, 22 anni, gioca nel Lione dal 2016 ed è uno dei pezzi pregiati del club francese. Foto: L’Equipe L'articolo Lione, Aouar dribbla il mercato: “Non me ne sono ancora andato” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

TuttoMercatoWeb : ESCLUSIVA TMW - Lione, Aulas smentisce l'addio di Aouar: 'Nessun contatto con la Juve' - Daniele82529070 : Lione, Aouar sul proprio futuro: «Non me ne sono ancora andato» - calciomercatol9 : @MariaC08220254 Tranquilli, è solo un nome nella lista. Arriverà Aouar dal Lione - UGoscolo : Paratici quando chiede il costo di #Aouar al Lione - KingLebronKobe1 : @talebanikov Aouar vuole la CL. Il milan puó pure offrire al Lione 50M ma tanto non verrebbe. Tonali per me é un g… -