Lapio, spettacolo pirotecnico non autorizzato: denunciate due persone (Di venerdì 28 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLapio (Av) – I Carabinieri della Stazione di Chiusano San Domenico, a conclusione di un’indagine intrapresa a seguito di un intervento effettuato a Lapio lo scorso 15 agosto, hanno denunciato due uomini del posto ritenuti responsabili dei reati di “Accensioni ed esplosioni pericolose” e “Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”. Nello specifico i predetti, in occasione dei festeggiamenti religiosi in onore della Madonna dell’Assunta, avrebbero esploso dei fuochi d’artificio senza la prevista autorizzazione, violando il divieto disposto dalla Regione Campania, finalizzato a prevenire gli incendi boschivi. Alla luce delle evidenze emerse, per i due presunti responsabili è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica ... Leggi su anteprima24

