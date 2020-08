HUSH (VENICE VR SELECTION), IN CONCORSO (Di venerdì 28 agosto 2020) HUSH VENICE VR SELECTION di Vibeke Bryld, IN CONCORSO a Venezia 77.WOLF è felice di rappresentare la prima esperienza di realtà virtuale( HUSH VENICE VR) in assoluto prodotta dalla società di produzione danese due volte nominata all’Oscar® Final Cut For Real (The Look of Silence and The Act of Killing di Joshua Oppenheimer. The Distant Barking of Dogs di Simon Lereng Wilmont , Dreaming Murakami di Nitesh Anjaan, Les Sauteurs di Estephan Wagner, Moritz Siebert e Abou Bakar Sidibé). HUSH, l’esperienza VR della regista danese Vibeke Bryld fa parte di una visione artistica più ampia che include anche il suo film documentario, ibrido Thyland (attualmente in produzione) e avrà la sua prima mondiale nella ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

