Francia, nuovo lockdown? Macron non lo esclude (Di venerdì 28 agosto 2020) 'Non avrei imparato a sufficienza da quello che stiamo vivendo da alcuni mesi se vi dicessi che escludo totalmente un nuovo lockdown': lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, rispondendo ... Leggi su leggo

petergomezblog : #Francia, oltre 7mila contagi in 24 ore. #Macron: “Non escludo un nuovo #lockdown”. Otto giorni fa diceva il contra… - SkyTG24 : Coronavirus, in Francia oltre 7mila nuovi casi. Macron: 'Non escludo un nuovo lockdown' - MediasetTgcom24 : Coronavirus, 7.379 contagi in Francia e Macron non esclude nuovo lockdown #francia - nostrobardo : Francia, oltre 7mila contagi in 24 ore. Macron: 'Non escludo un nuovo lockdown'. Otto giorni fa diceva il contrario… - Carlanun : RT @petergomezblog: #Francia, oltre 7mila contagi in 24 ore. #Macron: “Non escludo un nuovo #lockdown”. Otto giorni fa diceva il contrario… -