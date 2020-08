Formula 1, Bottas il più veloce nella FP1 del Belgio (Di venerdì 28 agosto 2020) Formula 1, il resoconto delle prove libere del GP del Belgio: Valtteri Bottas il più veloce nella FP1. SPA-FRANCORCHAMPS (Belgio) – Formula 1, il resoconto delle prove libere del GP del Belgio. Settimo appuntamento con il Mondiale delle quattro ruote che si avvicina al giro di boa. Formula 1, Valtteri Bottas il più veloce nella FP1 Continua il dominio Mercedes. Valtteri Bottas a Spa ha firmato il miglior tempo precedendo di soli 69 millesimi il compagno di squadra Lewjs Hamilton. Sotto il decimo anche Max Verstappen mentre quarto è Sergio Perez con 136 millesimi di ritardo. Più in ritardo ma sotto il secondo Stroll, Albon, ... Leggi su newsmondo

LucaErma : 'Indietro le #Ferrari'. Ma no! Chi l'avrebbe mai detto? #GpBelgio #Bottas #Mercedes - FTraiettoria : Bottas si prende le FP1 del Belgio, ma Hamilton e Verstappen sono vicini. Male Ferrari - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #F1 #Libere1 #Belgio, #Verstappen incalza le #Mercedes di #Bottas e #Hamilton. A #Spa #Ferrari lontane - infoitsport : Formula Uno, prime libere Gp Belgio: Bottas davanti a Hamilton. Ferrari molto indietro - infoitsport : Formula 1, GP Spa: la diretta delle prove libere in Belgio. FP1 a Bottas, Ferrari indietro -

Valtteri Bottas e' il piu' veloce al termine della prima sessione di prove libere del Gran Premio del Belgio di Formula 1. Sull'affascinante circuito di Spa-Francorchamps il settimo appuntamento con i ...