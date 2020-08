Flavio Briatore sul covid: “Io? Mai detto che non esiste. E le critiche social mi lasciano indifferente” (Di venerdì 28 agosto 2020) Flavio Briatore parla dal San Raffaele e non abbandona nemmeno per un momento il suo atteggiamento diretto. “Sto bene, non ho niente di speciale”, dice dopo aver spiegato che il tampone per il covid-19 è stato fatto per via delle normale procedure di ricovero. Sul Billionaire non ci mette tanto a puntare il dito sui clienti e poi parla di coronavirus: “Non ho mai detto che non esiste – spiega a La Stampa – Sono sempre stato sulla linea del professor Zangrillo cioè che il virus bisogna affrontarlo ma non trasformarlo in un’ossessione”. E non poteva mancare una spiegazione sull’ormai famigerata partita a calcetto all’hotel Cala di Volpe con altri vip, tra cui l’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic: “Non credo si sia ... Leggi su ilfattoquotidiano

VittorioSgarbi : Auguri di pronta guarigione a Flavio Briatore. Invitandolo a guardare, sempre, il lato positivo degli accadimenti.… - HuffPostItalia : 'Flavio Briatore è positivo al Covid': arriva la conferma del San Raffaele - fanpage : #Briatore positivo al #covid19 La conferma dall'ospedale - riccardovincen3 : ??Al Billionaire champagne e fica tanto il virus non lo piglio mica, poi all’improvviso ecco il malore all’ospedale… - Chinaski75 : RT @LiveSpinoza: Coronavirus, Flavio Briatore messo in isolamento. Ma a lui hanno detto che è un privé. [@pirata_21] -