Cani da caccia cadono nell'Ombrone, salvati dai vigili del fuoco (Di venerdì 28 agosto 2020) Questa sera due Cani da caccia sono caduti nel fiume Ombrone, nella zona di Casalecci, nel comune di Grosseto. È stato il padrone dei due animali a dare l'allarme. L'uomo, non riuscendo a recuperare ... Leggi su lanazione

ilGiunco : Cani da caccia cadono nell’Ombrone: i Vigili del fuoco li salvano #Grosseto #Vvf #Salvataggio - Il… - PatriziaOrlan11 : RT @DalilaAdrower: Ma non vogliamo firmare per porre fine a questa cosa tremenda? Anche i #cani ne escono malissimo, ammesso che riescano a… - DalilaAdrower : Ma non vogliamo firmare per porre fine a questa cosa tremenda? Anche i #cani ne escono malissimo, ammesso che riesc… - nmirotti : @jungle1970 @rudi_de_fanti @CarlosCeleste81 @Benedettam74 Purtroppo i cani da caccia cacciano... - carlonichelatti : @RadioSavana quello che riprende la scena è davvero un mostro! I cani fanno il loro dovere… Ma una volta trovato l'… -

Ultime Notizie dalla rete : Cani caccia Cani da caccia cadono nell’Ombrone, salvati dai vigili del fuoco La Nazione