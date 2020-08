Briatore: «Mi chiamano “Briauntore”? Mi lascia indifferente, sono un capro espiatorio perfetto» (Di venerdì 28 agosto 2020) «Al Billionaire abbiamo sempre rispettato le regole, facendo entrare il giusto numero di persone. Ma vedendo come andavano le serate non bastava contingentare gli ingressi e predicare il distanziamento: non ci può fare nulla nessuno se fai entrare 100 persone in mille metri quadri e loro stanno tutte appiccicate». Così, alla Stampa, Flavio Briatore, positivo al Covid e ricoverato al San Raffaele di Milano. Sulle proprie condizioni di salute, aggiunge: «sono ricoverato in una stanza da solo. Non prendo ossigeno e tanto meno sono intubato. Mi sento bene – dice – Non ho nulla di speciale. La temperatura è a posto, respiro bene e sono pure riuscito a lavorare. Anche se mi auguro di uscire presto». Briatore: «sono isolato in ... Leggi su secoloditalia

RabbitJessica2 : Riassunto agosto 2020: discoteche aperte(industria del divertimento la chiamano),feste no mask,nomi falsi all'ingre… - Toni85551 : @DSantanche Ti chiamano la pitonessa perché sei asfissiante? Hai saputo come il tuo amico e socio prostatico faceva… - FroioPietro : @FrancescoBerti_ @DSantanche @Briatore Tanto ormai la chiamano #Prostatite - Davide57208967 : @repubblica Beh ovvio...non si chiamano mica Briatore...dov'e' la notizia? Per il senso di responsabilita' la notiz… - margiac67 : @fattoquotidiano Come in tutte le discoteche che erano aperte. Ma mica tutte si chiamano bilionaire e soprattutto non sono di Briatore. -

Ultime Notizie dalla rete : Briatore chiamano Briatore: «Mi chiamano "Briauntore"? Mi lascia indifferente, sono un capro espiatorio... Secolo d'Italia Eliana Michelazzo positiva al coronavirus. Ricovero al Gemelli: "Ho sangue alla gola"

. "Sono stata portata con l’ambulanza al pronto soccorso del Gemelli, mi hanno fatto i prelievi e aspetto i risultati". Così Eliana Michelazzo all’Adnkronos con voce flebile dopo che ieri ha appreso d ...

Flavio Briatore criticato da Selvaggia Lucarelli: "Predicava il distanziamento? Kamikaze recidivo"

“Mi chiamano ‘Briauntore’? Mi lascia indifferente, sono un capro espiatorio perfetto, e la cosa era facilmente prevedibile”. Così Flavio Briatore ha parlato in un’intervista a La Stampa direttamente d ...

. "Sono stata portata con l’ambulanza al pronto soccorso del Gemelli, mi hanno fatto i prelievi e aspetto i risultati". Così Eliana Michelazzo all’Adnkronos con voce flebile dopo che ieri ha appreso d ...“Mi chiamano ‘Briauntore’? Mi lascia indifferente, sono un capro espiatorio perfetto, e la cosa era facilmente prevedibile”. Così Flavio Briatore ha parlato in un’intervista a La Stampa direttamente d ...