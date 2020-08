Alberto Matano vuota il sacco: la verità sulla lite con Lorella Cuccarini (Di venerdì 28 agosto 2020) Questo articolo Alberto Matano vuota il sacco: la verità sulla lite con Lorella Cuccarini . Alberto Matano ha finalmente avuto modo di parlare riguardo il rapporto che aveva con Lorella Cuccarini a La Vita In Diretta: ecco che cos’è successo. Alberto Matano ha finalmente deciso di parlare e spiegare tutta la verità sulla lite che ha avuto con Lorella Cuccarini dietro le quinte di La Vita In Diretta: non è … Leggi su youmovies

_Alessio_88 : Alberto Matano da mezzo Busto del Tg1 a capo assoluto della RAI in meno di un anno dove caccia addirittura capostru… - zazoomblog : Alberto Matano replica per la prima volta alle accuse di Lorella Cuccarini “io incredulo” - #Alberto #Matano… - infoitcultura : Alberto Matano sulle accuse di Lorella Cuccarini: “Ero incredulo, credo sia stato uno sfogo” - infoitcultura : Alberto Matano spara a zero su Cuccarini e Diaco: ecco la mia verità - infoitcultura : La Vita in Diretta, torna Alberto Matano che afferma: “Non sarà da solo” -