Aids, in Usa donna guarita senza cure: il caso su Nature (Di venerdì 28 agosto 2020) Roma, 28 aog. (Adnkronos Salute) - guarita dall'Hiv senza essersi mai curata. E' il caso dell'americana Loreen Willenberg, 66 anni, californiana, che ha contratto il virus dell'Aids nel 1992 e potrebbe essere la prima persona al mondo ad averlo sconfitto senza l'uso di terapie o di un trapianto di midollo osseo, come invece accaduto in altri due casi ribattezzati il 'paziente di Londra' e il 'paziente di Berlino', già noti alla comunità scientifica. E' 'Nature' a occuparsi del caso di Willenberg in uno studio del Ragon Instituite, del Mit e dell'università di Harvard. I ricercatori hanno passato al setaccio 1,5 miliardi di cellule del sangue della donna e non hanno trovato traccia del virus - riporta il 'New York Times' - Il suo ... Leggi su iltempo

Adnkronos : #Aids, in Usa donna guarita senza cure: il caso su Nature - NicolaBellu : RT @Adnkronos: #Aids, in Usa donna guarita senza cure: il caso su Nature - FRANCESC0PAGANO : RT @Adnkronos: #Aids, in Usa donna guarita senza cure: il caso su Nature - Adnkronos : #Aids, in Usa donna guarita senza cure: il caso su Nature - Cami71Michele : @LucaBizzarri Grazie agli anni 60... Abbiamo avuto aids. Senza saperlo. Poi identificato. Negli 80 parecchi amici s… -

Ultime Notizie dalla rete : Aids Usa Aids, in Usa donna guarita senza cure: il caso su Nature Adnkronos Aids, in Usa donna guarita senza cure: il caso su Nature

Guarita dall'Hiv senza essersi mai curata. E' il caso dell'americana Loreen Willenberg, 66 anni, californiana, che ha contratto il virus dell'Aids nel 1992 e potrebbe essere la prima persona al mondo ...

Uno studio Italia-Usa svela l'esistenza di un ceppo Sars-Cov-2 meno letale

Perché la letalità di Covid-19 è stata così diversa nei vari Paesi del mondo? A spiegarlo arriva un nuovo studio, firmato da Massimo Ciccozzi, responsabile dell'Unità di statistica medica ed epidemiol ...

Guarita dall'Hiv senza essersi mai curata. E' il caso dell'americana Loreen Willenberg, 66 anni, californiana, che ha contratto il virus dell'Aids nel 1992 e potrebbe essere la prima persona al mondo ...Perché la letalità di Covid-19 è stata così diversa nei vari Paesi del mondo? A spiegarlo arriva un nuovo studio, firmato da Massimo Ciccozzi, responsabile dell'Unità di statistica medica ed epidemiol ...