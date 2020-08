Vanessa Incontrada fa un triste annuncio: “Non mi vedrete più così tanto” (Di giovedì 27 agosto 2020) Vanessa Incontrada sembra si stia godendo le sue vacanze estive, così come molti altri vip italiani. Ma presto la vedremo tornare sul piccolo schermo più carica che mai. Eppure, di recente l’amata conduttrice ha fatto un triste annuncio a tutti i suoi fan. L’Incontrada, infatti, in un’intervista sembra aver annunciato un suo ritiro momentaneo dalle scene. Il pubblico che la segue è rimasto sconvolto nell’apprendere la notizia. Ma vediamo meglio cosa ha dichiarato l’attrice. Vanessa Incontrada si prende una pausa dalla tv? Negli ultimi giorni, una recente intervista di Telesette su Vanessa Incontrada ha fatto mormorare il web e ha spiazzato tutti i suoi fan. Sembrerebbe che la ... Leggi su velvetgossip

La stagione in apertura sta per riservare a Vanessa Incontrada tante novità. A partire da una tournée teatrale, che porterà l'attrice ad allontanarsi per qualche tempo dalla televisione. «Dopo le repl ...