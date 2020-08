Stati Uniti, ancora in crescita compromessi di vendita abitazioni (Di giovedì 27 agosto 2020) (Teleborsa) – In USA continuano ad aumentare le compravendite in corso di abitazioni, stando al dato sui compromessi per l’acquisto, un indicatore dell’andamento prospettico del mercato immobiliare e dei mutui. Nel mese di giugno, l’indice pending home sales (vendite case in corso), pubblicato dall’Associazione degli operatori immobiliari (NAR), è balzato del 5,9%, attestandosi a 122,1 punti dai 115,3 punti registrati a giugno. Il dato si mostra migliore delle attese degli analisti che indicavano un +3% e si confronta con un +15,8% registrato il mese precedente. Leggi su quifinanza

mtvitalia : Abbiamo un messaggio speciale da parte dei @BTS_twt ?? Non perderti i #VMAs in diretta dagli Stati Uniti la notte… - dellorco85 : 'Se in Usa i morti non saranno più di 100mila avremo fatto un buon lavoro.' (Trump, 30 marzo 2020) Oggi negli Stat… - ilpost : Negli Stati Uniti basket, baseball e calcio si sono fermati per protesta contro il ferimento di Jacob Blake - ZeniaConfusa : RT @APTAcicatena: ?? PARTENZA I passeggeri in partenza con la TerzoMondoAirlines per Kenosha, Wisconsin sono pregati di procedere all'imba… - danie1804 : RT @isentinelli: Si è fermato tutto. Dopo la NBA. Anche il baseball. Anche il basket femminile. Anche il calcio. Trump è furioso. Negli… -

Ultime Notizie dalla rete : Stati Uniti Stati Uniti, giustiziato l'unico nativo americano nel braccio della morte la Repubblica Bielorussia, Putin: "Formata una riserva di forze dell'ordine, ma per ora non c'è bisogno di usarla"

"Non siamo indifferenti a ciò che sta accadendo in Bielorussia: è il Paese a noi più vicino. Su richiesta di Aleksandr Grigorievich (Lukashenko), ho formato una riserva di agenti delle forze dell'ordi ...

Roma, Ztl riaperte da settembre. I commercianti: “Sarebbe ennesima mazzata, così chiudiamo”

Se così sarà, denunciano i commercianti ... fallimento migliaia di attività commerciali del centro storico.Data la mancanza di flussi turistici unita alle gravi condizioni economiche in cui versano le ...

"Non siamo indifferenti a ciò che sta accadendo in Bielorussia: è il Paese a noi più vicino. Su richiesta di Aleksandr Grigorievich (Lukashenko), ho formato una riserva di agenti delle forze dell'ordi ...Se così sarà, denunciano i commercianti ... fallimento migliaia di attività commerciali del centro storico.Data la mancanza di flussi turistici unita alle gravi condizioni economiche in cui versano le ...