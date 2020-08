Sigaretta vs e-cig: la differenza è nel (l’aroma) di tabacco (Di giovedì 27 agosto 2020) Si tratta di uno dei falsi miti più comuni tra gli indecisi. Stando a questo, la e-cig, meglio nota come Sigaretta elettronica, sarebbe a malapena un surrogato della Sigaretta a combustione, non potendo rivaleggiare con le bionde né per intensità aromatica né per soddisfazione a livello di fumata e boccata. Tuttavia si tratta solo di un pregiudizio. In verità la realtà dei fatti è diametralmente opposta a quella presunta: gli aromi del tabacco, infatti, sarebbero più intensi sui prodotti per le e-cig che sulle sigarette industriali. Gli aromi tabaccosi Terpy o di altri store online, infatti, presentano particolari procedimenti di lavorazione che salvaguardano l’autenticità delle essenze naturali. Al contrario, invece, le bionde industriali sono ... Leggi su urbanpost

