Rete Unica, in corso vertice a Palazzo Chigi sul progetto (Di giovedì 27 agosto 2020) (Teleborsa) – La Rete Unica di telecomUnicazioni spinge sull’acceleratore, in vista del CdA di TIM convocato lunedì 31 agosto 2020, che dovrà dare il via libera all’ingresso del fondo americano KKR in FiberCorp, in cui confluirà la Rete secondaria di TIM. Il progetto, che coinvolge anche Fastweb, titolare di una partecipazione nella stessa FiberCorp farà da apripista alla possibile integrazione delle reti di TIM e Open Fiber (Enel e CDP) sotto la regia di un soggetto terzo a garanzia della concorrenza, presumibilmente la stessa Cassa Depositi e Prestiti. E’ in corso proprio in queste ore un vertice a Palazzo Chigi sulla Rete Unica, cui partecipano il ... Leggi su quifinanza

