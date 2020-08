Perdonanza e Jazz italiano per le terre del sisma: divieto di consumo bevande alcoliche (Di giovedì 27 agosto 2020) L'Aquila - Fino al termine della 726esima Perdonanza, il 30 agosto, e durante la manifestazione “Il Jazz italiano per le terre del sisma”, il 5 e 6 settembre, sarà proibito a chiunque consumare bevande in alcune vie e piazze del centro storico dell’Aquila. Lo prevede un’ordinanza firmata oggi dal sindaco Pierluigi Biondi. Più esattamente, il provvedimento proibisce a chiunque di “aggirarsi o sostare nelle aree pubbliche o di uso pubblico interne ai centri abitati consumando bevande alcoliche o analcoliche (cosiddetto “Botellòn)” nei giorni previsti. Tra le aree interessate dal divieto, piazza Duomo, Collemaggio, viale Crispi, corso Vittorio Emanuele, piazza ... Leggi su abruzzo24ore.tv

