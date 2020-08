Override 2: Super Mech League porta emozionanti scontri distruttivi su Console e PC (Di giovedì 27 agosto 2020) L’editore Modus Games ha annunciato oggi che Override 2: Super Mech League, un picchiaduro competitivo a base di enormi Mech Superpotenti, arriverà su PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, e PC a dicembre 2020. La versione standard sarà disponibile digitalmente per 24,99£/29,99€, mentre una versione deluxe, che include anche il season pass, sarà disponibile sia digitalmente che fisicamente per 34,99£/39,99€. Lo sviluppatore Modus Studios Brazil sta aggiungendo incredibili miglioramenti alla serie per portare il suo tipico equilibrio tra design accessibile e combattimenti gratificanti a un livello Superiore. Tra questi spicca una modalità Carriera del tutto ... Leggi su gamerbrain

