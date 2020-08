Obbligo di mascherina all'aperto in tutta Parigi (Di giovedì 27 agosto 2020) Parigi, 27 AGO - "Le Bouches-du-Rhône, regione di Marsiglia, ndr, ma anche Parigi sono classificate fra i dipartimenti di circolazione attiva del virus. Questo comporta delle conseguenze. Il prefetto ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

ilfoglio_it : #Salvini comiziava (non autorizzato e senza mascherina) davanti a un bar di Benevento, il sindaco #Mastella gli ha… - Agenzia_Ansa : - rtl1025 : ???? 'Il prefetto di #Parigi estenderà l'obbligo della #mascherina a tutta la capitale': lo ha annunciato il primo mi… - __Naglfar : Obbligo di mascherina all'aperto in tutta Parigi - sologiuma : RT @Virus1979C: Coronavirus seconda ondata, oltre 1500 positivi al giorno la Germania. chiude scuole e stadi. In Francia 19 nuove zone ross… -