Muller: “Prima o poi doveva arrivare il momento dei saluti tra Messi e il Barça” (Di giovedì 27 agosto 2020) Thomas Muller, fresco campione di Champions League col suo Bayern, come riporta Sport, ha commentato la vicenda Barcellona-Messi: “Messi è uno dei migliori, se non il miglior calciatore del pianeta. Tanto di cappello a tutta la sua carriera. doveva arrivare il giorno in cui le strade di Messi e Barça si sarebbero separate”. Foto: Twitter Bayern L'articolo Muller: “Prima o poi doveva arrivare il momento dei saluti tra Messi e il Barça” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

