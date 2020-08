Final Fantasy XIV Online compie 7 anni e festeggia con l'evento 'The Rising' (Di giovedì 27 agosto 2020) Attraverso un comunicato stampa Square Enix annuncia che Final Fantasy XIV Online celebra oggi il 7° anniversario dell'uscita di A Realm Reborn, avvenuta nel 2013, con uno speciale evento che permetterà a tutti di festeggiare all'interno del gioco. L'anniversario coincide con il traguardo dei 20 milioni di giocatori registrati e l'arrivo della patch 5.3. Quest'ultima introduce una prova gratuita ampliata che permette ai nuovi giocatori di iniziare ancora più facilmente la propria avventura.L'evento stagionale The Rising, attivo fino al 14 settembre, offre una serie di missioni uniche in cui i giocatori avranno il compito di aiutare J'bhen Tia a Ul'dah. La sua mostra di vetro decorativo rievoca ricordi di un momento ... Leggi su eurogamer

