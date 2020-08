F1 Passion | GP di Spa: un anno fa la “nascita” del predestinato Leclerc (Di giovedì 27 agosto 2020) Il Gran Premio del Belgio evoca ricordi dolcissimi nella mente di Charles Leclerc, che proprio a Spa un anno fa trionfava per la prima volta in Formula 1 al volante della Rossa. Quest’anno, però, l’impresa sarà decisamente più ardua. “Le dita rivolte al cielo per ricordare lo sfortunato Anthoine Hubert, una gioia composta sul podio e la sensazione che fosse appena nata una stella. È passato un anno dal primo trionfo di Charles Leclerc in Formula 1. Si ritorna nel tempio di Spa-Francorchamps, che fu teatro nel 2019 dell’apoteosi del pilota monegasco della Ferrari, vincitore il giorno dopo la morte dell’amico francese nella serie cadetta. Il riso e il pianto si mescolarono, come in molte cose della vita, e il Piccolo Principe ne uscì ... Leggi su giornal

Le prestazioni della Haas in questo 2020 si sono finora confermate deludenti come quelle della scorsa stagione. Il team americano è nono nella classifica costruttori ed ha all’attivo solo un punto, st ...

Spa, Alfa Romeo si affida al suo Re

L’appuntamento di Spa-Francorchamps è uno dei più attesi in calendario da tutti i piloti: le sue curve mitiche, da Eau Rouge-Raidillon a Pouhon a Blanchimont, rendono l’esperienza belga davvero magica ...

