Emma Marrone annuncia: 'Sono definitivamente uscita dalla malattia' (Di giovedì 27 agosto 2020) 'In base agli ultimi esami Sono definitivamente fuori dalla malattia ' . annuncia, al settimanale 'Grazia', la splendida notizia. Nell'intervista la cantanta racconta emozionata la sua felicità dopo ... Leggi su leggo

RDS_official : Emma Marrone: è in arrivo 'Latina', il suo nuovo (attesissimo) singolo! - fanpage : Una splendida notizia! - SkyTG24 : Emma Marrone uscirà con un nuovo singolo il 28 agosto, svelati gli autori - Ary1797 : RT @Radio105: Che splendida notizia, siamo super felici per @MarroneEmma ?? #emmamarrone #musica - KriC021 : RT @RepSpettacoli: Emma Marrone: 'Sono definitivamente uscita dalla malattia' -

Ultime Notizie dalla rete : Emma Marrone

La cantante ha raccontato le sue emozioni in una intervista. Emma Marrone è finalmente fuori dalla malattia: ad annunciarlo è stata la stessa cantante in una recente intervista in cui ha rivelato le s ...Emma Marrone ha vinto la battaglia contro il tumore. Lo ha annunciato la cantante di origini salentine in un’intervista a Grazia, che le ha dedicato la copertina. Ora è finalmente libera: la malattia ...