EA annuncia The Sims 4 Star Wars Journey to Batuu (Di giovedì 27 agosto 2020) Oggi Electronic Arts, Maxis™ e Lucasfilm hanno annunciato il Game Pack The Sims™ 4 Star Wars™: Journey to Batuu*, che arriverà su PC tramite Origin™ e Steam, Xbox One e PlayStation®4 l’8 settembre, offrendo ai fan l’occasione di “giocare con la vita” e creare la propria e unica storia nella Galassia lontana lontana di Star Wars. The Sims 4 Star Wars: Journey to Batuu è ambientato in un remoto pianeta ai confini dei Territori dell’Orlo Esterno, ispirato all’area tematica Star Wars: Galaxy’s Edge presente a Disneyland Resort® e a Walt Disney World ... Leggi su gamerbrain

