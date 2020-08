Due giorni dentro un crepaccio, salva escursionista sul Monte Rosa (Di giovedì 27 agosto 2020) E' una turista russa in pantaloncini e senza attrezzature. Nessuno la cercava. Scoperta per caso da altri escursionisti. I soccorritori: "Un miracolo" Leggi su repubblica

matteosalvinimi : Da papà di due figli, è da DUE MESI che chiedo al ministro Azzolina a che ora entreranno in classe, per quanti gior… - MSF_ITALIA : ??BREAKING! Abbiamo appena dovuto evacuare dalla #SeaWatch4 uno dei sopravvissuti soccorsi due giorni fa. Si tratta… - ricpuglisi : Mi confermate che il governo non ha scoperto due giorni fa che le scuole DEVONO riaprire a settembre? - fanpage : Un salvataggio miracoloso - glovesbenjamin : RT @femmefleurie: per restare in tema, quanto cazzo possono essere belli quei baci disperati dopo tanti giorni di lontananza e quei sorrisi… -