Covid-19, tre casi registrati in Irpinia: tutti di rientro dall’esterno (Di giovedì 27 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Azienda Sanitaria Locale comunica che sono risultati positivi al Covid 19 i tamponi naso-faringei effettuati su 3 persone, residenti rispettivamente nei comuni di Avellino, Sperone e San Martino Valle Caudina, già in isolamento a seguito del rientro dall’estero. L’Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi. L'articolo Covid-19, tre casi registrati in Irpinia: tutti di rientro dall’esterno proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

