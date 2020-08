Cosa si prova a essere dentro una tempesta di lampi su Giove (Di giovedì 27 agosto 2020) Nel bel mezzo di una tempesta ad alta quota. Su un pianeta che “piange” ammoniaca liquida. Non è il plot di una pellicola catastrofista, bensì quello che vivremmo normalmente se ci trovassimo su Giove, e che potete vedere in questo filmato: un’animazione che prova a dare forma a quello che avviene regolarmente sulla superficie del gigante gassoso del nostro Sistema solare. A diffondere le immagini è il Jet Propulsion Laboratory della Nasa (quello a capo dei rover marziani come Curiosity e Perseverance, per intenderci) e a garantirne la solidità scientifica sono i dati raccolti dalla sonda Juno, in orbita attorno a Giove dal luglio del 2016 e che da allora analizza da vicino tutti i fenomeni che hanno luogo sulla superficie del pianeta, come per esempio ... Leggi su wired

