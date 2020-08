Coronavirus in Toscana: 99 contagi, oggi 27 agosto (25 rientri dall’estero) (Di giovedì 27 agosto 2020) Sono 99, anche oggi 27 agosto, i casi di Coronavirus registrati in Toscana (13 identificati in corso di tracciamento e 86 da attività di screening). Delle 99 positività odierne, 25 casi sono ricollegabili a rientri dall'estero, di cui 11 per motivi di vacanza (6 Spagna, 4 Croazia, 1 Grecia). 10 casi sono ricollegabili a rientri da altre regioni italiane (6 Sardegna) Leggi su firenzepost

