Andrea Iannone beccato con lei in Sardegna. E lo scoop clamoroso è servito (Di giovedì 27 agosto 2020) Andrea Iannone, lo scoop di fine estate è servito. E chissà che dirà la famiglia della sua ex più famosa, ovvero Belen Rodriguez… Il pilota è tornato “in pista” sulle pagine della cronaca rosa dopo le foto finite sul settimanale Chi, che ha dato un’anticipazione del servizio sui canali Instagram. La rivista diretta da Alfonso Signorini ha pizzicato Iannone mentre si gode gli ultimi momenti di vacanza in Sardegna ma come avrete capito negli scatti al ristorante che sono presto finiti sulla bocca di tutti non era solo. Con lui Soleil Sorgè. Quella stessa Soleil che il pubblico ha conosciuto a Uomini e Donne, come fidanzata di Luca Onestini prima e di Marco Cartasegna poi, ma anche all’Isola dei Famosi, quando ha ... Leggi su caffeinamagazine

infoitcultura : Andrea Iannone e Soleil Sorge insieme in Sardegna: da ex cognati a coppia? (Foto) - infoitcultura : Andrea Iannone e Soleil Sorgè insieme in Sardegna: le foto di ‘Chi’ - infoitcultura : Andrea Iannone e Soleil Sorge: avvistati insieme gli ex dei Rodriguez - infoitcultura : Andrea Iannone, la sua nuova fidanzata è una ragazza famosissima - infoitcultura : Andrea Iannone e Soleil Sorgè stanno insieme? Vacanza e rientro insieme -