Altri 152 contagi nel Lazio, la metà di rientro dalla Sardegna (Di giovedì 27 agosto 2020) Ancora tanti contagi nel Lazio. E la maggior parte di ritorno dalla Sardegna. Oggi si registrano 152 casi e un decesso. Di questi 102 sono a Roma e si conferma una prevalenza dei casi di rientro (circa 2/3) ed in particolar modo con un collegamento dalla Sardegna (46 per cento). «È record dei test eseguiti, oltre 13 mila tra tamponi e test rapidi. Il grande lavoro di testing e di tracciamento che si sta facendo in questi giorni sarà fondamentale per una ripresa in sicurezza. Quello che amareggia i nostri operatori, che torno a ringraziare, è che molto poteva essere evitato attraverso comportamenti responsabili e controlli», spiega l'assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria del Lazio Alessio ... Leggi su iltempo

tempoweb : Altri 152 contagi nel #Lazio Sono 600 i turisti positivi tornati dalla #Sardegna #coronavirus #Roma… - LatinaQTW : Coronavirus, altri 152 casi nel Lazio. D'Amato: 'Impennata evitabile con più controlli e responsabilità' -

Ultime Notizie dalla rete : Altri 152 Coronavirus – Altri 152 positivi nel Lazio; 11 in provincia di Frosinone (sei di rientro dalla Puglia e uno dalla Sardegna) e cinque in quella di Latina RadioCassinoStereo Altri 152 contagi nel Lazio, la metà di rientro dalla Sardegna

Ancora tanti contagi nel Lazio. E la maggior parte di ritorno dalla Sardegna. Oggi si registrano 152 casi e un decesso. Di questi 102 sono a Roma e si conferma una prevalenza dei casi di rientro (circ ...

Università, la Sicilia recupera i fuori sede: molti rimarranno nell’Isola

Sicilia: secondo un report, i numeri degli studenti che resteranno nella propria terra aumenterà e seguiranno le lezioni da remoto dagli altri atenei. Gli studenti universitari della nostra isola si a ...

Ancora tanti contagi nel Lazio. E la maggior parte di ritorno dalla Sardegna. Oggi si registrano 152 casi e un decesso. Di questi 102 sono a Roma e si conferma una prevalenza dei casi di rientro (circ ...Sicilia: secondo un report, i numeri degli studenti che resteranno nella propria terra aumenterà e seguiranno le lezioni da remoto dagli altri atenei. Gli studenti universitari della nostra isola si a ...