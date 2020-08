Al via il rollout della nuova UI per le impostazioni di Android Auto (Di giovedì 27 agosto 2020) L'aggiornamento 5.5.602944 di Android Auto attiva la nuova interfaccia grafica per le impostazioni e il paring wireless o Bluetooth L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

TuttoAndroid : Al via il rollout della nuova UI per le impostazioni di Android Auto -

Ultime Notizie dalla rete : via rollout Al via il rollout della nuova UI per le impostazioni di Android Auto TuttoAndroid.net Mozilla licenzia: via subito 250 dipendenti

Ad annunciarlo Mitchell Baker, nuovo CEO che nei mesi scorsi ha raccolto l’eredità del dimissionario Chris Beard. L’obiettivo è ora quello di concentrarsi sulla crescita di ciò che è e sarà il core bu ...

Su Edge la gestione delle schede diventa verticale

Microsoft ha parlato in anteprima della novità a fine marzo, anticipando quelle che sarebbero state le feature inedite in arrivo su Edge. Stando alle informazioni trapelate il rollout dovrebbe interes ...

Ad annunciarlo Mitchell Baker, nuovo CEO che nei mesi scorsi ha raccolto l’eredità del dimissionario Chris Beard. L’obiettivo è ora quello di concentrarsi sulla crescita di ciò che è e sarà il core bu ...Microsoft ha parlato in anteprima della novità a fine marzo, anticipando quelle che sarebbero state le feature inedite in arrivo su Edge. Stando alle informazioni trapelate il rollout dovrebbe interes ...