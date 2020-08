Ultime Notizie Roma del 26-08-2020 ore 14:10 (Di mercoledì 26 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale e ben ritrovate all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio Papa Francesco all’udienza generale la pandemia aggravato le disuguaglianze l’economia è malata Noi stiamo vivendo una crisi la pandemia ci ha messo tutti in crisi ma ricordate da una crisi non si asciuga lì e usciamo migliori usciamo dopo la crisi continueremo con questo sistema di ingiustizia sociale di disprezzo per la cura della casa comune si domanda il pontefice pensiamoci alla catechesi documento in seguito all’introduzione di misure di contenimento covid in tutto il mondo a partire dal marzo 2020 le prodotto interno lordo nell’area OCSE ha registrato un calo del 9 8% Nel secondo trimestre 2020 secondo Stime provvisorie si tratta del calo più grande mai registrato per ... Leggi su romadailynews

