Ultime Notizie Roma del 26-08-2020 ore 10:10 (Di mercoledì 26 agosto 2020) Roma Daily News radio giornale e ancora una buona giornata Un Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale studio nuovo vertici oggi sulla riapertura delle scuole preoccupano risultati degli screening sui docenti con 20 positivi solo in Umbria e si ragiona sulla misurazione della temperatura è sui trasporti per salire sugli autobus secondo le prime indicazioni bisogna essere senza febbre mezzi potranno viaggiare a pieno carico solo per tragitti inferiori ai 15 minuti regioni del centrodestra in rotta di collisione col Governo tra i governatori ribelli quello della Liguria Toti contrario l’uso della mascherina durante le lezioni andiamo negli Stati Uniti Melania Trump a mio marito Donald vuole solo il bene dell’America nella seconda serata della convention repubblicana alla first lady ha tenuto il discorso Donald si batte per ... Leggi su romadailynews

LegaSalvini : ??'L'ORRORE IN SPIAGGIA A OSTIA, LA DENUNCIA DI UN GENITORE: TRE DONNE ROM HANNO TENTATO DI PORTARE VIA DUE BAMBINE' - romatv : La prima giornata di @_Pedro17_ con la @OfficialASRoma ?????? E le sue prime parole da romanista ?? Tutte le ultime… - fanpage : App Immuni, appello della task force: “Scaricatela per fermare focolai e salvare vite” - Calab_Magnifica : Santelli nomina Commissione per semplificazione leggi regionali - sole24ore : Coronavirus, ultime notizie: nel mondo 23,8 milioni di casi e 814.000 decessi -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo: oggi nuovo vertice sulla riapertura delle scuole Fanpage.it Lionel Messi e quel fax che cambia la storia del calcio

Siamo nel 2020, ventesimo anno del XXI secolo. Il nostro è un mondo iper connesso, tra smartphone e bande larghe ultra veloci. I millennials non sanno cosa sono, ad esempio, le cabine telefoniche e i ...

The Trump Show. L'apertura della convention repubblicana negli Usa. Intervista a Giuseppe Sarcina

05:50 Agenda del giorno a cura di Barbara Alfieri 06:00 Fortezza Italia 06:30 Primepagine 07:00 Rassegna stampa di geopolitica a cura di Lorenzo Rendi 07:10 Rassegna stampa internazionale a cura di Da ...

Siamo nel 2020, ventesimo anno del XXI secolo. Il nostro è un mondo iper connesso, tra smartphone e bande larghe ultra veloci. I millennials non sanno cosa sono, ad esempio, le cabine telefoniche e i ...05:50 Agenda del giorno a cura di Barbara Alfieri 06:00 Fortezza Italia 06:30 Primepagine 07:00 Rassegna stampa di geopolitica a cura di Lorenzo Rendi 07:10 Rassegna stampa internazionale a cura di Da ...