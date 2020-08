Tentano di rivendere monopattino rubato, denunciati (Di mercoledì 26 agosto 2020) Immagine di repertorio Trovati con monopattino e bici rubati, due denunciati 23 luglio 2020 Tentano di vendere nei vicoli bici e monopattino rubati, tre denunciati 31 luglio 2020 Incidente in ... Leggi su genovatoday

Ieri sera in via del Campo a Genova due cittadini stranieri hanno tentato di vendere un monopattino elettrico rubato. Notati dai carabinieri della Stazione dell’Arma Ge-Maddalena, sono stati fermati e ...Nella decorsa serata, in via del Campo, due cittadini stranieri hanno tentato di vendere un monopattino elettrico. Notati dalla pattuglia della Stazione Carabinieri di Genova Maddalena, sono stati fer ...