Selvaggia Lucarelli e Vittorio Sgarbi scontro social: tutta colpa di Briatore! (Di mercoledì 26 agosto 2020) Lite sui social tra Selvaggia Lucarelli e Vittorio Sgarbi. tutta colpa di Flavio Briatore e della sua età: Il critico d’arte commenta l’articolo dell’influencer. Ne nasce un acceso botta e risposta… Botta e risposta acceso tra Selvaggia Lucarelli e Vittorio Sgarbi. Il motivo? L’età e gli anni che passano a cominciare da quelli di Flavio Briatore che l’influencer e giornalista decide di sottolineare in un articolo pubblicato dalArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

VittorioSgarbi : Tra qualche tempo anche Selvaggia Lucarelli avrà l’età di Briatore. Possiamo solo augurarle che non le sia grave. P… - Keplero57 : @stanzaselvaggia Selvaggia Lucarelli che tenta di mettere in ridicolo Zangrillo è il segno del tempo di follia che stiamo vivendo. - seba22758 : RT @Gigadesires: Svelate le ultime parole di Stephen Hawking dette al sintetizzatore vocale prima di morire: 'Se dovessi rinascere, vorrei… - infoitcultura : Figlia di Totti fotografata, interviene Selvaggia Lucarelli “stessa cosa fu fatta a Aurora Ramazzotti”, Aurora Rama… - infoitcultura : Francesco Totti e il lato B di Chanel, Aurora Ramazzotti a Selvaggia Lucarelli: 'Sulla mia foto nessuno fiatò perch… -

Ultime Notizie dalla rete : Selvaggia Lucarelli

E’ di qualche ora la notizia che Flavio Briatore è stato ricoverato, in condizioni serie, al San Raffaele per il Covid. Flavio Briatore, che fino a qualche giorno fa non aveva perso occasione per scag ...«Speriamo che guarisca presto e che possa trarne una lezione importante, perché la salute non può essere sacrificata al business». Selvaggia Lucarelli commenta cosi la notizia del ricovero di Flavio B ...