Ostia: ‘Ti ammazzo’, ubriaco si scaglia contro la moglie con un coltello (Di mercoledì 26 agosto 2020) Due episodi di maltrattamenti in famiglia con l’arresto dei rispettivi conviventi da parte dei Carabinieri della Compagnia di Ostia. Ad Ostia, i Carabinieri hanno arrestato, in flagranza di reato, un 47enne del posto, disoccupato e con precedenti, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, ai danni della 40enne moglie convivente. I militari sono intervenuti, a seguito della richiesta della donna giunta al NUE 112, presso l’abitazione della coppia, in quanto l’uomo, in evidente stato di ubriachezza, poco prima si era scagliato contro la moglie, con un coltello da cucina, minacciandola di morte. L’esagitato è stato bloccato dai militari ed associato presso la casa circondariale “nuovo plesso” di Velletri. Nel secondo caso, ... Leggi su ilcorrieredellacitta

