Osimhen sull'infanzia: "Non è facile alzarsi solo per sopravvivere. Non rinunciate ai vostri sogni!" (Di mercoledì 26 agosto 2020) Nella conferenza stampa di presentazione di Victor Osimhen, non è mancata una domanda sulle difficoltà nel crescere nella periferia di Lagos e sul suggerimento a tutti i bambini delle periferie: "Il consiglio è di ... Leggi su tuttonapoli

In vista della stagione 2020/21 Gennaro Gattuso ha a disposizione due dei tre nuovi cquisti effettuati dal Napoli. Petagna è rimasto in quarantena a casa in seg ...

Napoli, ecco Osimhen: "Affetto incredibile"

L’attaccante nigeriano Victor Osimhen si è presentato alla stampa dal ritiro di Castel di Sangro: “Ho capito che avrei accettato il Napoli quando ho parlato con il mister ed il presidente. Mi stanno d ...

L'attaccante nigeriano Victor Osimhen si è presentato alla stampa dal ritiro di Castel di Sangro: "Ho capito che avrei accettato il Napoli quando ho parlato con il mister ed il presidente. Mi stanno d ...