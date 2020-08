Osimhen: “Arrivare a Napoli è un sogno che diventa realtà. Ho ricevuto tanto affetto” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il Napoli e Victor Osimhen, una storia dal lieto fine come vi abbiamo sempre raccontato. Osimhen, il calciatore più costoso della storia del Napoli si è presentato oggi in conferenza stampa, queste le sue parole: “Venire a Napoli? Il mio rapporto è ottimo con Gattuso e De Laurentiis. Sono stati come dei padri, ho ricevuto grandissime dimostrazioni di affetto da parte di tutti i tifosi del Napoli. Ho capito che sarei arrivato qua dopo aver parlato con il mister e con il presidente. Mi definisco un giocatore che ama il gioco di squadra. La passione è fondamentale per me. Il calciatore più pagato della storia del Napoli? Non mi interessa del denaro. Essere qui per me è un grande salto, ho grandissimi compagni ... Leggi su alfredopedulla

