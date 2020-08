“Nel secondo trimestre 2020 il più forte calo del pil mai registrato. In Gran Bretagna il crollo maggiore”. L’Ocse fa il punto sulla crisi (Di mercoledì 26 agosto 2020) In seguito all’introduzione di misure di contenimento Covid-19 in tutto il mondo a partire dal marzo 2020, il prodotto interno lordo nell’area Ocse ha registrato un calo del 9,8%, nel secondo trimestre del 2020, secondo stime provvisorie. Si tratta del calo più Grande mai registrato, ben superiore al -2,3% registrato nel primo trimestre del 2009, al culmine della crisi finanziaria. E’ stata l’organizzazione parigina a fare il punto sui tre mesi segnati da chiusure e lockdown per limitare la diffusione della pandemia. Tra le principali sette economie, il Pil è diminuito in modo più drastico del 20,4%, nel ... Leggi su ilfattoquotidiano

