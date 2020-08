Michele Bruzzo è un nuovo calciatore dell'Us Avellino (Di mercoledì 26 agosto 2020) L'Us Avellino ha raggiunto un accordo per il trasferimento dal Pontedera, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, del centrocampista Michele Bruzzo. Nato a Genova il 26 giugno 1999, Bruzzo è ... Leggi su avellinotoday

wam_the : Avellino, ufficiale l’acquisto di Michele Bruzzo in prestito dal Pontedera - bassairpinia : U.S. Avellino. Ufficiale il centrocampista classe '99 Michele Bruzzo dal Pontedera. - - irpiniatimes1 : Michele Bruzzo è un nuovo calciatore dell’Us Avellino - wam_the : Avellino, fatta per Michele Bruzzo. Ecco chi è l’ex Pontedera -