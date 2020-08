Libby Clegg: l’Atleta rinuncia alle Paralimpiadi (Di mercoledì 26 agosto 2020) La doppia campionessa paralimpica di sprint Libby Clegg ha concluso la sua stagione in anticipo a causa delle difficoltà con le restrizioni sociali di distanziamento. Clegg si aspettava di rappresentare la Gran Bretagna alle Paralimpiadi, che avrebbero dovuto iniziare martedì. Tuttavia, la pandemia ha portato a riprogrammare la data dal 24 agosto al 5 settembre 2021. Leggi anche: Angela Madsen, morta durante la solitaria tra L.A. e Honolulu Libby Clegg: niente Paralimpiadi di Tokyo “Ho preso la decisione di non gareggiare quest’anno”, ha detto in diretta il trentenne scozzese a BBC Radio 5. “Mi concentrerò sull’allenamento invernale, farò una pausa nel corso ... Leggi su sport.periodicodaily

