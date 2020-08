iPhone 12 Pro avrà un display da 120 Hz e scanner LiDar (Di mercoledì 26 agosto 2020) (Foto: MacRumors)Mancano poche settimane alla presentazione di lancio della nuova famiglia di iPhone 12 e i dettagli sul nuovo terzetto (o poker) di smartphone giungono copiosi. Le ultime indiscrezioni sono peraltro impreziosite da evidenze che le rendono ancora più credibili e riguardano due ambiti hardware fondamentali come lo schermo e il compartimento fotografico. Da un lato sembra infatti che i futuri melafonini potranno spingersi fino a 120 Hz di frequenza di aggiornamento del display e dall’altro si avvarranno del premiato scanner LiDar già visto su iPad Pro per catturare ancora più informazioni a livello di immagini. (Foto: Jon Prosser / Twitter)La schermata qui sopra, condivisa dal sempre attendibile leaker Jon Prosser, arriverebbe da un iPhone 12 Pro Max da 6,7 ... Leggi su wired

