I primi risultati dell’autopsia sul corpo di Gioele: «Segni di aggressione da parte di animali» (Di mercoledì 26 agosto 2020) Come emerso fin dal giorno del ritrovamento dei resti, i primi risultati dell’autopsia Gioele Mondello non hanno dato grandi indicazioni per risalire alla data e alle cause della sua morte. Gli esperti che questa mattina hanno esaminato il corpo del piccolo – ritrovato mercoledì 19 agosto in un fossato tra i boschi di Caronia – hanno rilevato alcuni Segni compatibili con un’aggressione da parte di animali. Ma non è ancora stato possibile chiarire se il piccolo sia morto in seguito a quelle lesioni, o se la fauna locale è entrata in contatto con il suo corpo dopo la morte. LEGGI ANCHE > L’esposto della famiglia di Viviana e Gioele sulle ricerche a rilento da ... Leggi su giornalettismo

