Giovedì 27 agosto esce il quarto volume della collezione dedicata a Rocketeer (Di mercoledì 26 agosto 2020) Europa, 1942. Il mondo è nel pieno della Seconda Guerra Mondiale e le forze democratiche occidentali stanno cercando di arginare il delirio di onnipotenza nazista. Gli USA sono pronti a intervenire anche in Europa e tra le fila dell’esercito americano c’è anche un giovane all’apparenza normale, che però nasconde un segreto molto speciale. Si tratta di Cliff Secord, meglio conosciuto come Rocketeer, l’uomo razzo che ha incantato gli Stati Uniti prima della guerra e rapito il cuore della splendida Betty. Al suo fianco, pronto a dargli una mano, c’è, come sempre, il vecchio Peevy, che saprebbe trasformare un mucchio di rottami in un oggetto volante. È da questo scenario che inizia Rocketeer ALLA GUERRA! ... Leggi su quotidianpost

