Francesca Brambilla Instagram, da “Bona Sorte” a “Lara Croft”: «La tua bellezza uccide» (Di mercoledì 26 agosto 2020) Francesca Brambilla ha pubblicato poche ore fa, un nuovo ed esplosivo scatto su Instagram. La bella e biondissima influencer 29enne è impeccabile. Sia che vesta i panni della “It girl” del momento o quelli da “maschiaccio” è sempre fantastica. L’ex Bona Sorte di “Avanti un Altro” ha comunicato ad inizio Agosto, che per la nuova edizione del programma non farà più parte dei fantastici personaggi del “minimondo”. Su Instagram, Francesca Brambilla vanta quasi un milione di followers, non a caso sotto la foto appena postata si contano circa 33mila like e centinaia di commenti. «Colpito al cuore da te che sei sempre meravigliosa! » >> Leggi anche: Melissa Satta ... Leggi su urbanpost

infoitcultura : Francesca Brambilla, la Bonas di Avanti un altro di Bonolis coperta solo da pochi lembi di stoffa -

Ultime Notizie dalla rete : Francesca Brambilla Avanti un altro!, addio Francesca Brambilla: cambio look e nuovo amore SoloDonna Avanti un altro, cambio look e nuovo amore per la Bona Sorte del programma

Francesca Brambilla è un personaggio della televisione noto a tutti come la Bona Sorte del programma “Avanti un altro” condotto da Paolo Bonolis con il fidato amico Luca Laurenti. Il preserale tornerà ...

Francesca Brambilla matrimonio all’improvviso ? La profezia sulle nozze

Fiori rosa o fiori d’arancio per Francesca Brambilla? Francesca Brambilla, qualche ora fa, ha pubblicato una foto con dei fiori rosa su uno sfondo tutto bianco. L’immagine, lascerebbe intendere una vo ...

Francesca Brambilla è un personaggio della televisione noto a tutti come la Bona Sorte del programma “Avanti un altro” condotto da Paolo Bonolis con il fidato amico Luca Laurenti. Il preserale tornerà ...Fiori rosa o fiori d’arancio per Francesca Brambilla? Francesca Brambilla, qualche ora fa, ha pubblicato una foto con dei fiori rosa su uno sfondo tutto bianco. L’immagine, lascerebbe intendere una vo ...