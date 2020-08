Fenomeni estremi: realizzata la più accurata simulazione di tornado al mondo (Di mercoledì 26 agosto 2020) E’ stata realizzata una simulazione di tornado estremamente accurata: la ricerca della University of Wisconsin–Madison, pubblicata sul sito della National Science Foundation (NSF) potrebbe rivestire un’importanza fondamentale per comprendere meglio questi Fenomeni estremi, spesso causa di devastazione e vittime.Leigh Orf, scienziato dell’atmosfera della University of Wisconsin–Madison, ha spiegato che, nel complesso, sono ben comprese le leggi fisiche che regolano la formazione e il verificarsi dei tornado, mentre ancora non si hanno certezze, ad esempio, sugli aspetti su piccola scala della loro formazione. I ricercatori, guidati da Orf, negli ultimi dieci anni si sono focalizzati su creazione e miglioramento di modelli e simulazioni ... Leggi su meteoweb.eu

Liguria. Sarà un fine settimana molto delicato dal punto di vista meteorologico. Il primo vero colpo all’estate secondo il Limet, l’Associazione ligure di meteorologia, che attraverso uno dei suoi ass ...

Eventi estremi: cattiva gestione del territorio o cambiamento climatico?

Dal prof. Massimiliano Fazzini, docente di rischio climatico e geomorfologia applicata alle università di Ferrara e di Camerino e coordinatore del gruppo di esperti sul rischio climatico della Società ...

