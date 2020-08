Elodie, selvaggia come non mai: il dettaglio che non passa inosservato (Di mercoledì 26 agosto 2020) Chissà se la bambina cresciuta nella periferia capitolina riusciva a scorgere un avvenire così scintillante davanti a sé. Elodie di Patrizi ha trascorso infanzia e adolescenza in una realtà particolare, nel quartiere romano Quartaccio. I primi anni della sua esistenza l’hanno resa la meravigliosa donna e la talentuosa artista che è oggi e, probabilmente, senza l’indipendenza coltivata sin dalla tenera età il suo futuro sarebbe stato differente. Adesso una miriade di fan l’acclama in qualsiasi strada percorra, la sua calda voce risuona nelle radio di tutta Italia riversandosi in negozi, abitazioni e nel quotidiano di milioni di persone. Elodie può già affermare di avercela fatta, pur avendo ancora una vita davanti. Insieme al successo è arrivato anche il grande amore: ... Leggi su tuttivip

