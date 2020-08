Device Control su Xiaomi Mi 10 Ultra con MIUI 12 beta: come Microsoft Your Phone (Di mercoledì 26 agosto 2020) Xiaomi Mi 10 Ultra non manca di una chicca software: la MIUI 12 beta contiene l'app Xiaomi Device Control, un surrogato di Microsoft Your Phone. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

Xiaomi MIUI 12, una funzionalità integra lo smartphone con Windows 10

Se siete tra coloro che sono soliti passare spesso dallo smartphone al computer, sicuramente apprezzerete funzionalità come il copia incolla da dispositivi mobili. Ebbene, dovete sapere che anche Xiao ...

