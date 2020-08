“Ci hai insegnato ad amare”. Lutto nel cinema, un dolore atroce per uno dei volti più noti di sempre: “Mancherai tanto” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Alla veneranda età di 103 anni, è morto il papà di Steven Spielberg. Arnold Spielberg era un veterano della Seconda Guerra Mondiale, tra i millesimati superstiti ancora in vita. La sua morte ha avuto luogo a Los Angeles durante la mattinata di martedì 25 agosto 2020. La famiglia ha annunciato che la sua dipartita è accaduta per cause naturali. Arnold Spielberg lascia non solo il suo famosissimo, mitico figlio Steven, ma anche le sorelle di quest’ultimo: Anne, che svolge il lavoro di sceneggiatrice, Sue, dirigente marketing e Nancy, produttrice. Il papà di Steven Spielberg ha lavorato per decenni nel ruolo di ingegnere informatico. Lo piangono anche 11 nipoti e 8 pronipoti. “Nostro padre ci ha insegnato ad amare lo studio e la ricerca e ad espandere la nostra mente. Abbiamo imparato da lui come fare a raggiungere le ... Leggi su caffeinamagazine

