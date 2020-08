Calciomercato Inter, Messi si avvicina: la conferma dell’ex agente (Di mercoledì 26 agosto 2020) Calciomercato Inter, Messi si avvicina: la conferma dell’ex agente. Josep Maria Minguella sostiene che potrebbe già esserci un accordo tra il fenomeno argentino e la società italiana E’ il sogno dell’estate nerazzurra. Leo Messi ha comunicato che lascerà il Barcellona, come riportato dai media argentini nella giornata di ieri. Resta da capire se il club … L'articolo Calciomercato Inter, Messi si avvicina: la conferma dell’ex agente proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

DiMarzio : #Tonali al centro del #Calciomercato Il #Milan sfida l'#Inter: le ultime - SkySport : Milan, offerta per Tonali: è derby di calciomercato con l'Inter - SkySport : Inter-Conte, l'allenatore resta - moneypuntoit : ?? “Messi ha già una squadra, l'Inter”. Dalla Spagna arriva la bomba di calciomercato ?? - fcin1908it : Offerte in arrivo per i big: 'L'Inter farebbe plusvalenza totale se fra loro vendesse...' - -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter Tonali c'è, Emerson quasi, sogno Vidal: le mosse dell'Inter La Gazzetta dello Sport Calciomercato Inter, si riparte da Conte: pronti sei acquisti

Già preso da tempo Hakimi, i prossimi acquisti dovranno essere finanziati dalle cessioni a causa delle difficoltà economiche derivate dal coronavirus. Finalmente Conte potrebbe… Leggi ...

Calciomercato, l’ex agente di Messi: “Ha già scelto, andrà all’Inter”

"Messi all'Inter? Si, ha già scelto", la bomba di calciomercato dell'ex agente del giocatore argentino. In questa strana estate di calciomercato la notizia più attesa dai tifosi di tutti il mondo è se ...

Già preso da tempo Hakimi, i prossimi acquisti dovranno essere finanziati dalle cessioni a causa delle difficoltà economiche derivate dal coronavirus. Finalmente Conte potrebbe… Leggi ..."Messi all'Inter? Si, ha già scelto", la bomba di calciomercato dell'ex agente del giocatore argentino. In questa strana estate di calciomercato la notizia più attesa dai tifosi di tutti il mondo è se ...