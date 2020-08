Briatore non è ricoverato in un reparto Covid: scoppia la polemica (Di mercoledì 26 agosto 2020) L’imprenditore è stato trasportato ieri all’ospedale San Raffaele di Milano dopo i sintomi avvertiti in mattinata. Secondo i suoi detrattori, Briatore starebbe ricevendo un trattamento di favore. scoppia ancora una polemica che riguarda Flavio Briatore e il suo rapporto con il Coronavirus. Da sempre, il noto imprenditore è stato molto dubbioso in merito alla reale … L'articolo Briatore non è ricoverato in un reparto Covid: scoppia la polemica proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

espressonline : + ESCLUSIVO ESPRESSO: Trattamento di favore per #Briatore al San Raffaele: niente reparto Covid per lui. Allarme tr… - stanzaselvaggia : Briatore aveva la febbre in Sardegna: “Ma Zangrillo mi ha detto che è un raffreddore”. (Video) Tutto quello che non… - Giorgiolaporta : Se #Zingaretti è positivo dopo un aperitivo va rispettato; se invece sono positivi #Briatore, #BorisJohnson e… - stagliacollo : RT @Arianna5422: A sinistra esultano per #Briatore che si è ammalato ma non dicono una parola sull'imprenditore di Firenze che si è suicida… - AlexxAime : RT @umanesimo: Le reazioni pavlovianamente servili alla vicenda Briatore hanno mostrato che il primo problema di questo paese è che c'è un… -