Ajax, paura per Blind: si accascia in campo. Il cardiofrequenzimetro si sarebbe spento (Di mercoledì 26 agosto 2020) Sono stati momenti di grande apprensione quelli vissuti nel corso dell’amichevole tra l’Ajax e l’Herta Berlino. Sfortunato protagonista, il difensore Daley Blind che si è accasciato al suolo lamentando una fitta sul petto. Per l'olandese un nuovo problema cardiato dopo quello accusato a dicembre dello scorso anno che lo aveva portato all'intervento chirurgico.Blind: problema al cardiofrequenzimetrocaption id="attachment 1012585" align="alignnone" width="680" Blind Ajax (twitter)/captionDalle prime ricostruzioni, per l’ex Manchester United si sarebbe trattato di un nuovo problema cardiaco dopo quello accusato a dicembre dello scorso anno in occasione del match contro il Valencia. Blind si è ... Leggi su itasportpress

